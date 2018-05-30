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Среда, 30 мая 2018, 11:09 мск

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Депутата Косарева, заявившего о ненужности помощи инвалидам, не смогут ни исключить из партии, ни выгнать из депутатов

Депутата ЕГД из фракции «Единой России» Николая Косарева нельзя ни исключить из партии, ни досрочно лишить депутатского мандата за его возмутившие избирателей слова о ненужности помощи недоношенных детям и инвалидам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции руководитель СРО ЕР Виктор Шептий пояснил журналистам, что кроме как побеседовать с депутатом единороссы сделать ничего не смогут. «Исключить Косарева из партии сложно потому, что он – не член партии. Он избирался в городскую думу по квоте ОНФ. Одновременно он является сопредседателем свердловского отделения ОНФ. За высказываниями людей такого калибра всегда пристально следят. Однако он дал это интервью. Слова были глупые и непродуманные. К сожалению, это уже не первый подобный прецедент. Партия уже сформулировала свою реакцию. Но я считаю, что в ближайшее время надо обсудить эту ситуацию непосредственно во фракции «Единой России» в екатеринбургской городской думе», – заявил Шептий.

Он также отметил, что оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий он знает только два: собственное желание и непредставление сведений о доходах и имуществе, но Косареву этого не вменяется. Впрочем, по данным Шептия, в сентябрьских выборах Косарев участвовать не собирается. Во всяком случае, через процедуру предварительного голосования ЕР он не проходил, а в список без этого не попасть.

Напомним, на днях высказывание бывшего ректора Горного университета привело к федеральному скандалу. Он заявил, что перинатальные центры, в которых выхаживают младенцев весом по 500 граммов, «плодят тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью, они инвалиды, они больные». Кроме того, он высказался по поводу того, что в клиническом институте мозга в большом количестве выхаживают инсультников. «У нас область ежегодно пополняется на 10 тысяч инвалидов, которые могут годами находиться на иждивении государства. Они инвалиды первой, второй группы, они лежачие часто, – рассказал депутат. – Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо», – считает Косарев.

Отметим, что в 2015 году в эпицентре подобного скандала оказался депутат заксобрания от ЕР Илья Гаффнер, который предложил людям в кризис «меньше питаться». По неофициальным данным, товарищи по партии намекали Гаффнеру, что в этой ситуации он должен принять мужское решение и сложить депутатские полномочия добровольно, чтобы не позорить партию, однако Гаффнер сделал вид, что намека не понял, и ограничился тем, что ушел с поста председателя аграрного комитета заксобрания. В 2016 году он снова избрался в заксо – правда, в качестве самовыдвиженца: формально партия его не поддержала.

Екатеринбург, служба информации

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