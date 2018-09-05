Проигрыш Тунгусова или игра продолжается: эксперты о решении конкурсной комиссии по главе города

Решение конкурсной комиссии, которая не стала рекомендовать городской думе избрать главой Екатеринбурга первого замглавы администрации Алексея Кожемяко, стало знаковым. Прежде всего – потому, что еще несколько месяцев назад никто не сомневался в том, что в сентябре город возглавит именно этот кандидат. По мнению некоторых политологов, сегодняшние события можно рассматривать как продолжение конфликта между городом и областью и серьезное аппаратное поражение серого кардинала Екатеринбурга Владимира Тунгусова. Другие считают, что игра еще не окончена: многое зависит от того, как проголосует дума, которую екатеринбуржцам предстоит избрать в это воскресенье. «Новый День» попросил прокомментировать ситуацию нескольких политологов и политиков.

По мнению политтехнолога Михаила Корабельникова, после сегодняшнего решения комиссии стало ясно, что контролирует ситуацию губернатор Евгений Куйвашев, а не Тунгусов. «Контроль над городом взят, – считает эксперт, – это ясный сигнал элитам, кто в городе хозяин. Из трех кандидатов, рекомендованных комиссией, я ставлю на Высокинского (вице-губернатор Александр Высокинский, – прим. ред.). Он знает, как работает система городской власти, у него есть и политический, и экономический опыт. Маслаков (вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, – прим. ред.) – сильный, талантливый человек, но опыта руководства муниципалитетом у него нет. Надежда Абакумова – понятно, что фигура декоративная». В то же время, подчеркивает Корабельников, соперничество между Высокинским и Маслаковым все-таки есть, и в этих условиях вес каждого депутатского мандата возрастает.

Политолог Сергей Мошкин отмечает, что Кожемяко стал заложником конфликта между Тунгусовым и Куйвашевым. «Еще несколько месяцев назад все думали, и я тоже, что Кожемяко – фигура безальтернативная. Но он не попал даже в шорт-лист. Почему – очевидно. Это человек, который вырос в команде Тунгусова, который всем ему обязан. В ситуации конфликта между губернатором и Тунгусовым Кожемяко оказался заложником. При том, что и он, и Высокинский, пожалуй, были равно готовы занять пост главы города». По мнению Мошкина, после неудачи Кожемяко на конкурсе в администрации губернатора Тунгусову будет крайне неуютно – Куйвашев всем своим видом показывает, что не нуждается в нем. «Сейчас вопрос в том, настроен ли он на реванш. И тут надо помнить, что этот человек обладает блестящими способностями, умеет играть вдолгую, умеет ждать. Это может проявиться и через год, или через два. Конечно, теоретически он может предпочесть деться в никуда – но ведь бизнес-интересы в городе у него остаются в любом случае. Да и вряд ли он сдастся без борьбы», – считает Мошкин.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, говоря о результатах первого этапа конкурса, подчеркнул, что конкурсная процедура не имеет ни малейшего отношения к выборам, а победитель будет подотчетен только одному человеку – губернатору. «Это – процедура назначения удобного и послушного губернатору человека. И этим послушным человеком будет Высокинский», – считает Ройзман. Аттестовать решение комиссии как фиаско Тунгусова он не стал: «Я про проигрыш Тунгусова последние лет двадцать слышу».

Один из претендентов на мэрское кресло и давний оппонент Владимира Тунгусова, депутат Госдумы Андрей Альшевских, считает, что игра еще не окончена. «Комиссия приняла сегодня половинчатое решение. Рекомендовала думе она трех кандидатов, но на голосование вынесла все 19. Поэтому все будет зависеть от депутатов городской думы. Как мне кажется, в оставшиеся до выборов в думу дни команда Тунгусова приложит максимум усилий. Так что на месте их оппонентов я бы не расслаблялся», – предостерег Альшевских.

Напомним, сегодня конкурсная комиссия огласила итоговый список кандидатов в мэры Екатеринбурга. В сентябре новой городской думе будут представлены все 19 кандидатов. Но рекомендованы к избранию только трое: юрист Надежда Абакумова, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Маслаков. При этом депутаты могут прислушаться к мнению комиссии или проигнорировать его – оно носит рекомендательный характер. Победа в мэрской кампании достанется кандидату, набравшему большинство голосов в думе. Если этого не случится, конкурс будет признан несостоявшимся. Тогда будет объявлен новый приём заявок от желающих стать главой города. Предполагается, что имя мэра станет известно 25 сентября – в этот день состоится первое заседание нового состава гордумы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.18

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