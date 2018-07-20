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Пятница, 20 июля 2018, 10:44 мск

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Тунгусов начал войну с кандидатом от Вексельберга? Интрига вокруг выборов главы Екатеринбурга закручивается

За несколько дней до конкурса по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга обострилась кулуарная борьба между властными группировками, которые поддерживают разных претендентов.

По данным источников РИА «Новый День», первый вице-губернатор Владимир Тунгусов пошел на обострение отношений с депутатом заксо Виктором Маслаковым, бывшим гендиректором «Ренова-Стройгрупп», который сдал документы на конкурс одним из последних. В резиденции активно обсуждают, что для «серого кардинала» стал неприятным сюрпризом не столько сам факт выдвижения Маслакова, сколько то, что это решение было поддержано губернатором Евгением Куйвашевым. Напомним, сам Тунгусов лоббирует на пост главы города нынешнего первого зама Александра Якоба, Алексея Кожемяко.

Как сообщает собеседник агентства, узнав о переговорах Куйвашева и Маслакова, Тунгусов буквально атаковал последнего звонками и СМС, убеждая отказаться от участия в конкурсе. Однако депутат, ободренный поддержкой губернатора и имея поддержку структур Вексельберга, от своих планов отказываться не спешит.

Первый раунд битвы предстоит 23 июля. В этот день соберется на первое заседание конкурсная комиссия, чтобы выбрать председателя и утвердить нюансы по проведению голосования. Пока они, по данным агентства, не определены.

Напомним, три члена комиссии – врио главы города Виктор Тестов, глава горизбиркома Илья Захаров, председатель городской общественной палаты Владимир Разбойников – назначены городской думой, три – вице-губернатор Азат Салихов, председатель облизбиркома Валерий Чайников, советник губернатора Анатолий Гайда – Евгением Куйвашевым. Насколько плодотворным будет их взаимодействие – предсказать сложно.

Как ранее сообщал «Новый День», в новейшей истории Свердловской области уже был прецедент, когда «городская» и «областная» части конкурсной комиссии не смогли договориться между собой, и это привело к серьезному политическому кризису муниципального масштаба. Прошлым летом в Богдановиче в результате этого конфликта одновременно оказалось два мэра – поддержанный гордумой Владимир Голованов и поддержанный губернатором Владимир Москвин. Дело чуть не дошло до вооруженного штурма мэрского кабинета, но в конце концов спор разрешили в суде. Кстати, всех депутатов, поддержавших Голованова и собиравшихся на новый срок, «Единая Россия» с выборов сняла.

Правда, екатеринбургским кандидатам в гордуму это не грозит – голосование за претендентов, одобренных конкурсной комиссией, состоится уже в сентябре, после выборов депутатов. Таким образом, в Екатеринбурге повторения богдановичского «вестерна» не будет, но столкновение интересов неизбежно.

По мнению директора Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, в конкурсе участвуют три человека, которые обладают достаточным опытом, чтобы в случае победы сразу встать у руля города. Помимо вышеупомянутых Алексея Кожемяко и Виктора Маслакова, это вице-губернатор Александр Высокинский.

С точки зрения эксперта, это сделает конкурс действительно конкурентным: «Говорить, что губернатор одобрил кандидатуру Маслакова, – это слишком громко. Он предложил ему поучаствовать в конкурсе, возможно, именно для здоровой конкуренции. Никто не сможет упрекнуть губернатора в том, что он настаивает на какой-то определенной кандидатуре». Анатолий Гагарин считает, что при работе конкурсной комиссии вполне может возникнуть коллизия, при которой голоса разделятся поровну – три на три. Тогда возникнет необходимость в новых переговорах, и игрокам придется проявить дипломатические способности.

Екатеринбург, служба информации

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