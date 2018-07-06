В мэры Екатеринбурга выдвинулись экс-директор «Реновы» и специалист по массажу

Конкурсная комиссия продолжается принимать документы от желающих побороться за пост главы Екатеринбурга. Как сообщил РИА «Новый День» руководитель горизбиркома Илья Захаров, еще одним кандидатом стал 53-летний сотрудник ООО «Методика» Сергей Зацарный. Его профессия указана как специалист по массажу.

Следом за ним сдал документы вице-спикер заксо и ректор Уральского государственного аграрного университета Виктор Маслаков – бывший руководитель «Ренова-Стройгрупп». Как ранее сообщали источники агентства, Маслаков также является согласованным кандидатом губернатора Евгения Куйвашева. Напомним, в конкурсе в числе прочих участвуют вице-губернатор Александр Высокинский и замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

Прием документов продлится сегодня до 17.00. На данный момент участниками конкурса на должность градоначальника зарегистрировано 18 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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