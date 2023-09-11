Кого выбрал Екатеринбург. Список депутатов нового состава думы

В Екатеринбурге определился новый состав городской думы. «Новый День» выяснил, кто из кандидатов с большой долей вероятности получит депутатский мандат.

Напомним, восьмой созыв думы формируется в новой пропорции: 25 мест достаются победителям в одномандатных округах и 10 мест распределяются между партиями в зависимости от результатов голосования.

Как пояснил «Новому Дню» политтехнолог Александр Ханин, нынешняя система распределения мандатов выгодна, прежде всего, маленьким партиям. «Новые люди» и «Яблоко» преодолели пятипроцентный барьер, поэтому получают по одному мандату. Чтобы получить два мандата, партия должна набрать не менее 15% голосов. Поэтому ЛДПР находится в пограничной зоне – партия набрала 14,6% голосов.

Следуя этим подсчетам, «Единая Россия» (41,87%) получает пять партийных мандатов. На них претендуют депутат прошлого созыва Тимофей Жуков, гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев, депутат Анастасия Немец, главврач ДГКБ № 9 Игорь Огарков, депутат Антон Швалев.

Все остальные партии предварительно получают по одному мандату. От ЛДПР в думу проходит бизнесмен Николай Вахрушев, от КПРФ – депутат Виктория Ивачева, от «Справедливой России» – директор по правовым вопросам строительной компании Денис Хованцев, от «Яблока» – депутат Константин Киселев, от «Новых людей» – директор консалтинговой компании Сергей Козлов.

В одномандатных округах победили 23 единоросса: Михаил Матвеев, Станислав Киселев, Дмитрий Сторожилов, Татьяна Вяткина, Алексей Смирнов, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Александр Альшевских, Анна Гурарий, Артур Зиганшин, Владимир Крицкий, Виталий Чачин, Александра Журавлева, Павел Пустозеров, Михаил Вечкензин, Алексей Шестаков, Владислав Овчинников, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Марина Харитонова, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко и Сергей Павленко. Выдвиженец ЛДПР Дмитрий Николаев одержал победу в округе № 20, а коммунист Виктор Сомиков – в округе № 24.

Таким образом, «Единая Россия» получает 28 из 35 мест (80% депутатского состава). ЛДПР и КПРФ – по два мандата. «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Новые люди» будут иметь минимальное представительство в думе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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