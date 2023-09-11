ЛДПР заявила, что получит три места в гордуме Екатеринбурга

Свердловское отделение ЛДПР выступило с заявлением по итогам выборов в гордуму Екатеринбурга.

В партии заявляют, что полученного ей количества голосов достаточно для получения двух мандатов по единому избирательному округу и еще одного – по одномандатному. «По нашим подсчетам и на основании сайта ЦИК РФ, полученных голосов вполне достаточно для получения двух мандатов по единому избирательному округу. Это отражение поддержки наших избирателей и итоги труда всего регионального отделения», – сообщили в ЛДПР.

Напомним, в первую партийную тройку входят лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, действующий депутат ЕГД Дмитрий Николаев и бизнесмен Николай Вахрушев. Но Слуцкий является депутатом Госдумы и откажется от мандата в Екатеринбурге, а Дмитрий Николаев победил на выборах в одномандатном округе. Таким образом, два вакантных места займут Вахрушев и № 4 в списке – помощник депутата Ксения Лещенко.

Таким образом, вероятно, число списочных мест «Единой России» ограничится четырьмя. В этом случае в думу пройдут депутат прошлого созыва Тимофей Жуков, гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев, депутат Анастасия Немец, главврач ДГКБ № 9 Игорь Огарков. Депутат Антон Швалев при таком раскладе из думы уходит.

Ожидается, что избирком распределит списочные места сегодня в 17:00.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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