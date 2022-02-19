На два депутатских места в Екатеринбургской думе претендуют 12 человек

Определился окончательный список кандидатов на довыборах в Екатеринбургскую думу. Городская избирательная комиссия вычеркнула еще четверых претендентов, которые не прошли регистрацию.

Самовыдвиженец Евгений Боровик, в прошлом скандальный депутат, снялся с довыборов по состоянию здоровья. Кандидатам от партии «Российский общенародный союз» Павлу Навалихину и Алексею Гоголеву было отказано в регистрации, так как они сдали меньше подписей избирателей, чем требуется по закону. Самовыдвиженец Светлана Кошелева, жительница Златоуста, также выбыла из избирательной кампании, так как часть собранных ею подписей были недействительными.

Напомним, довыборы состоятся 27 марта. Досрочное голосование пройдет с 16 по 26 марта. Жители будут выбирать депутатов от избирательных округов №2 (Верх-Исетский район) и №10 (Академический район и Краснолесье). В голосовании могут принять участие свыше 130 тысяч горожан. Окончательный список кандидатов на депутатские места выглядит так:

Округ №2

«Единая Россия» – директор школы № 168 Татьяна Вяткина;

КПРФ – общественник и предприниматель Геннадий Ошуев;

ЛДПР – помощник депутата заксо и партийный работник Вадим Петров;

«Справедливая Россия – за правду» – православная активистка Оксана Иванова;

«Новые люди» – владелец мебельной компании Дмитрий Дышмаков;

«Яблоко» – председатель общественного движения «Зеленый фронт» Сергей Лоскутов;

Округ №10

«Единая Россия» – директор школы № 140 Александра Журавлева;

КПРФ – партийный работник и помощник депутата заксо Виталий Ряписов;

ЛДПР – сотрудник предприятия «Газпром трансгаз Екатеринбург» Степан Фомин;

«Справедливая Россия – за правду» – школьный учитель, председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. Известен как активный защитник березовой рощи в Академическом районе.

«Новые люди» – учредитель сети детских спортивных школ Иван Герасимов. В документах указан как исполнительный директор ООО «Лолита».

«Яблоко» – общественник Александр Куделькин. Был участником протеста жителей против реконструкции парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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