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Среда, 2 марта 2022, 13:54 мск

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Для довыборов в Екатеринбурге напечатают 97 тысяч бюллетеней

Избирком Екатеринбурга утвердил форму избирательных бюллетеней для дополнительных выборов депутатов городской думы. Довыборы, напомним, состоятся 27 марта. Досрочное голосование начнется с 16 марта.

«В каждый бюллетень включены по шесть зарегистрированных кандидатов. Бюллетени защищены от подделки микрошрифтом и специальной тангирной сеткой. Кроме того, они будут содержать подписи двух членов участковой комиссии и оттиск ее печати», – сообщили в горизбиркоме.

Всего будет изготовлено 97 тысяч листов для голосования. По закону, на каждый избирательный участок передается не менее 70% бюллетеней от числа зарегистрированных избирателей. Печать бюллетеней завершится в первой декаде марта.

Напомним, довыборы пройдут в избирательном округе № 2 (Верх-Исетский район) и избирательном округе № 10 (Академический район и Краснолесье). В голосовании могут принять участие свыше 130 тысяч горожан. О кандидатах на депутатские места в Екатеринбургской думе можно почитать здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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