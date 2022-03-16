В Екатеринбурге началось досрочное голосование на довыборах в думу

В Екатеринбурге сегодня началось досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов городской думы. Сделать выбор могут жители Ленинского и Верх-Исетского районов. Избирательные участки работают в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00.

Досрочное голосование продлится до 26 марта. Принять участие в процедуре смогут избиратели, зарегистрированные в округах № 2 и № 10, которые не смогут посетить избирательный участок в основной день выборов – 27 марта – по уважительной причине. К ним относятся: отпуск, командировка, учеба, общественные обязанности, состояние здоровья и иные уважительные причины, пояснили в пресс-службе областного избиркома.

Напомним, два места в Екатеринбургской думе освободились после ухода единороссов Сергея Мелехина (перешел в областное заксобрание) и Николая Смирнягина (стал главой Академического района). На вакантные мандаты претендуют 12 кандидатов.

Проголосовать на довыборах могут более 135 тысяч горожан. В округе № 2 на ВИЗе зарегистрированы более 54 тысяч жителей с активным избирательным правом, в округе № 10 в Академическом районе и Краснолесье – более 81 тысячи. В основной день голосования на 64 избирательных участках будут работать автономные видеорегистраторы. Исключением станет только временный участок № 1319 в СИЗО. КОИБы установят на 63 избирательных участках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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