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Четверг, 17 февраля 2022, 11:23 мск

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Два избирательных участка в Екатеринбурге останутся без КОИБов на довыборах

На довыборах в Екатеринбургскую думу, которые состоятся 27 марта, будут использоваться КОИБы. Такое решение принял накануне свердловский облизбирком, рассмотрев просьбу городской избирательной комиссии.

Всего на предстоящих довыборах будут работать 65 избирательных участков: 28 – в округе № 2 и 37 – в округе № 10. На 63 участках установят электронные урны «КОИБ-2010». На оставшихся двух комплексы обычно не применяются. Это временный избирательный участок № 1319 в СИЗО и участок № 1256 на Большом Конном полуострове, где нет технической возможности.

Довыборы в Екатеринбурге пройдут 27 марта, досрочное голосование состоится с 16 по 26 марта. Жители будут выбирать депутатов от избирательных округов № 2 (Верх-Исетский район) и № 10 (Академический район и Краснолесье). В голосовании могут принять участие свыше 130 тысяч горожан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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