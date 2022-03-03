российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 12:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На избирательных участках в Екатеринбурге установят видеорегистраторы

Дополнительные выборы депутатов в Екатеринбургскую думу пройдут с применением средств видеофиксации. Такое решение приняла накануне избирательная комиссия Свердловской области.

Как пояснили «Новому Дню» в городском избиркоме, на 64 избирательных участках установят автономные видеорегистраторы, которые будут вести запись в день голосования 27 марта. Трансляция выборов в интернете не планируется. Устройства станут альтернативой масштабному видеонаблюдению, которое обычно используется на общегородских и областных выборах.

Видеофиксация будет применяться на всех задействованных в довыборах избирательных участках, кроме одного временного – в СИЗО.

Довыборы в Екатеринбурге состоятся 27 марта, досрочное голосование начнется с 16 марта. Жители будут выбирать депутатов в округе № 2 (Верх-Исетский район) и округе № 10 (Академический район и Краснолесье). В голосовании могут принять участие свыше 130 тысяч горожан. Об участниках кампании можно почитать здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

Для довыборов в Екатеринбурге напечатают 97 тысяч бюллетеней / Два избирательных участка в Екатеринбурге останутся без КОИБов на довыборах / Коммунисты назвали своих кандидатов в Екатеринбургскую думу / «Новые люди» назвали своих кандидатов в гордуму Екатеринбурга / Православная активистка Оксана Иванова снова идет на выборы / Астролог, скандалист и директора школ – кто идет на довыборы в Екатеринбургскую думу / В Екатеринбурге назначили досрочное голосование в городскую думу / Началось выдвижение на довыборы в ЕГД. Партии пока держат интригу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в гордуму Екатеринбурга,