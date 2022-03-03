На избирательных участках в Екатеринбурге установят видеорегистраторы

Дополнительные выборы депутатов в Екатеринбургскую думу пройдут с применением средств видеофиксации. Такое решение приняла накануне избирательная комиссия Свердловской области.

Как пояснили «Новому Дню» в городском избиркоме, на 64 избирательных участках установят автономные видеорегистраторы, которые будут вести запись в день голосования 27 марта. Трансляция выборов в интернете не планируется. Устройства станут альтернативой масштабному видеонаблюдению, которое обычно используется на общегородских и областных выборах.

Видеофиксация будет применяться на всех задействованных в довыборах избирательных участках, кроме одного временного – в СИЗО.

Довыборы в Екатеринбурге состоятся 27 марта, досрочное голосование начнется с 16 марта. Жители будут выбирать депутатов в округе № 2 (Верх-Исетский район) и округе № 10 (Академический район и Краснолесье). В голосовании могут принять участие свыше 130 тысяч горожан. Об участниках кампании можно почитать здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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