Астролог, скандалист и директора школ – кто идет на довыборы в Екатеринбургскую думу

Осталась неделя до окончания выдвижения кандидатов на довыборы в городскую думу Екатеринбурга. Пока с претендентами определились только две партии – «Единая Россия» и ЛДПР, остальные политические силы только разминаются. «Новый День» выяснил, кто хочет стать депутатом.

В округе № 2 (Верх-Исетский район) есть уже три участника кампании. Фаворитом считается директор школы № 168 Татьяна Вяткина – кандидатура «Единой России». Противостоять ей собирается сотрудник регионального отделения ЛДПР Вадим Петров, работающий по совместительству помощником депутата заксо. Также по этому округу самовыдвиженцем идет бывший депутат-прогульщик Евгений Боровик со скандальной репутацией. Чтобы зарегистрироваться в избиркоме, ему предстоит собрать подписи избирателей в свою поддержку.

В округе № 10 (Ленинский район) согласованным кандидатом от власти стала директор школы № 140 Александра Журавлева. Она выдвигается от «Единой России». От ЛДПР за депутатское кресло будет бороться Степан Фомин, который работает мастером на предприятии «Газпром трансгаз Екатеринбург». Ранее он числился в партийных списках на выборах в областное заксобрание. Разнообразие в предвыборную гонку вносит астролог из Екатеринбурга Александра Секачева, которая подала документы в избирком как самовыдвиженец. В том же качестве на выборы идет самозанятая из Златоуста Светлана Кошелева. Обеим кандидаткам предстоит собрать подписи в избирательном округе для дальнейшего участия в кампании.

«Справедливая Россия – за правду» должна определиться с претендентами на гордуму сегодня, партия «Яблоко» – завтра. «Новые люди» решили освоить новый формат – праймериз в Instagram. В аккаунте депутата заксо и ресторатора Ивана Зайченко в эти минуты проходит онлайн-голосование за кандидатов. В нем участвуют, например, владелец бара Intouch Артем Дударенко (сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Вадима Дударенко), основатель магазинов «Елисей» Александр Оглоблин, учредитель сети детских спортивных школ Иван Герасимов и другие предприниматели. Окончательно решение по выдвижению кандидатов «Новые люди» примут 31 января. В этот же день станут известны участники выборов от КПРФ, коммунисты решили до конца держать интригу.

Напомним, довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 27 марта. Жители Верх-Исетского и Ленинского района, проживающих в пределах избирательных округов, смогут проголосовать досрочно с 16 по 26 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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