Православная активистка Оксана Иванова снова идет на выборы

Совет свердловского отделения партии «Справедливая Россия» определился с кандидатами на довыборы в гордуму Екатеринбурга. По Верх-Исетскому избирательному округу № 2 от партии пойдет православная активистка Оксана Иванова. В Ленинском округе № 10 за мандат поборется учитель истории школы №181 и председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз, сообщили в пресс-службе партии.

«Как уже широко известно в узких кругах, я вновь собираюсь баллотироваться. Это результат мистического общения со святой Екатериной и политической рефлексии. У нашей городской власти есть два больших недостатка – в ней не представлены семьи и домохозяйства и нет представителя у православной общественности. Именно это я и собираюсь исправить», – прокомментировала свое выдвижение Оксана Иванова.

Общественница не первый раз участвует в избирательных кампаниях. В 2020 году она баллотировалась на довыборы в ЕГД по округу № 3 (также находится на территории Ленинского района). После этого она пыталась пройти в состав общественной палаты Екатеринбурга, но не получила достаточного количества голосов городских депутатов. Оксана Иванова как кандидатка «Справедливой России» также участвовала в выборах в Госдуму в 2021 году, соперничая в одномандатном округе с единороссом Андреем Альшевских, заняв третье место.

Денис Каракоз известен как защитник березовой рощи в Академическом районе. Он неоднократно организовывал митинги за сохранность зеленой зоны и спорил с представителями застройщика.

Довыборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся 27 марта. О других участниках кампании можно почитать здесь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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