Ректоры, бизнесмены, партийцы: депутаты определили треть кандидатов в новый созыв общественной палаты Екатеринбурга

В Екатеринбурге начались выборы в новый состав муниципальной общественной палаты. Сегодня комиссия по местному самоуправлению ЕГД одобрила 11 кандидатур, которые должны утвердить на следующем заседании гордумы. Среди них только один общественник, который работал в прошлом созыве палаты, зато есть два ректора, застройщик, банкир, активист «Единой России» и представитель Ростеха.

Напомним, в общественную палату Екатеринбурга входит 33 человека. Треть из них избирают депутаты городской думы, вторую треть предлагает глава города, последнюю треть определяют утвержденные 2/3 состава палаты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего поступило 112 заявок от желающих войти в общественную палату города. В аппарат думы были направлены документы 31 кандидата. Сегодня из этого списка комиссия МСУ исключила шестерых: Валерию Васильеву, Евгения Дынина, Ольгу Небесную, Егора Николаева, Максима Спасского и Татьяну Флеганову, поскольку они сдали неполный пакет документов. Как выяснилось, у большинства не было справки о судимости, которая готовится в течение 30 дней. В итоге депутаты рассмотрели 25 кандидатур и выбрали из них 11 человек посредством рейтингового голосования. Правда, сначала народные избранники долго разбирались в процедуре и выясняли, сколько галочек можно ставить в бюллетене.

Претенденты в общественную палату выступали с короткими докладами о себе. Самая яркая презентация получилась у православной активистки Оксаны Ивановой, которая осенью баллотировалась в депутаты гордумы. Иванова заявила, что хотела бы стать посредником в диалоге между церковью и светским обществом и уверенно парировала, отвечая на неудобные вопросы депутатов. В частности, представитель КПРФ Виктор Сомиков спросил у нее, почему Русская православная церковь не восстанавливает разрушенные храмы в деревнях. Оксана Иванова высказалась, что этим должно заниматься государство, так как многие церкви были уничтожены при советской власти. «Если это культурное достояние, и мы это понимаем, то я думаю, можно не тратить 45 миллионов рублей на залив катка, который весной растает [а направить эти деньги на восстановление церкви]», – заявила активиста. «Но каток же для людей», – заметил Сомиков. «Храм тоже для людей, и еще для Бога. Я считаю, что вопросы, почему и как что-то делает Церковь, должны задавать люди, которые являются ее сознательными и ответственными членами», – продолжала Оксана Иванова. «Вы ушли от ответа на мой вопрос», – констатировал депутат, после чего активистка предложила ему продолжить богословский спор в личной беседе. При голосовании Оксана Иванова не набрала достаточного количества голосов, чтобы пройти в состав ОП. Также не получили одобрения директор по развитию компании «Урбанизация» Владимир Кардашин, бизнесмен Владимир Окуньков, экс-депутат Александр Смолин, работавшие в прошлом созыве общественной палаты.

Итоговой список кандидатов в ОП от городской думы выглядит так: управляющий банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов, ректор Горного университета Алексей Душин, председатель Чкаловской организации «Всероссийского общества инвалидов» Олег Крушинский (работал в прошлом созыве палаты), председатель свердловской организации Горно-металлургического профсоюза РФ Валерий Кусков, руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Свердловской области Павел Лыжин, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, координатор проекта «Народный контроль» от партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев, председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко, заместитель директора екатеринбургского лицея № 12 Евгений Вотинцев, ректор УрГЭУ Яков Силин, глава строительной компании Prinzip Геннадий Черных. Стоит отметить, что последние трое кандидатов не пришли на заседание комиссии, сославшись на уважительные причины.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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