Екатеринбургская дума едва не поссорилась из-за Якова Силина

Екатеринбургская дума не без дискуссий утвердила «свою» часть состава новой общественной палаты города. Речь идет об 11 кандидатах, которых ранее одобрила комиссия по вопросам МСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые депутатов не согласились с конечным списком претендентов и предложили исключить из него ректора УрГЭУ Якова Силина, главу строительной компании Prinzip Геннадия Черных и замдиректора екатеринбургского лицея № 12 Евгения Вотинцева. Так, депутат Дмитрий Николаев удивился, как эти претенденты смогли набрать необходимое количество голосов комиссии, если отсутствовали на презентации в думе. «Это известные личности. В городе их все знают», – попытался заступиться за них спикер думы Игорь Володин. Председатель комиссии по МСУ Ира Овчинникова в свою очередь указала, что все трое пропустили заседание по уважительным причинам.

В защиту Силина и Черных выступили еще несколько народных избранников. «Яков Петрович [Силин] – грамотный политический деятель, я его знаю 30 лет», – заявила Любовь Боркова. Михаил Матвеев отметил, что голосовал в комиссии за Геннадия Черных, потому что знает его как «социально ответственного застройщика». Как минимум шесть депутатов имели другое мнение – они голосовали против ректора УрГЭУ, но их голосов не хватило для принятия решения об исключении его списка. Стоит отметить, что в кулуарах именно Якова Силина прочат на пост председателя новой общественной палаты Екатеринбурга.

Таким образом, сегодня дума утвердила первых 11 членов общественной палаты:

управляющий банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов;

ректор горного университета Алексей Душин;

председатель Чкаловской организации «Всероссийского общества инвалидов» Олег Крушинский;

председатель свердловской организации Горно-металлургического профсоюза РФ Валерий Кусков;

руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Свердловской области Павел Лыжин;

президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева;

координатор проекта «Народный контроль» от партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев;

председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко;

заместитель директора екатеринбургского лицея № 12 Евгений Вотинцев;

ректор УрГЭУ Яков Силин;

глава строительной компании Prinzip Геннадий Черных.

Напомним, в общественную палату Екатеринбурга входят 33 человека. Треть из них избирают депутаты гордумы, еще треть предлагает глава города, последнюю треть определяют утвержденные 2/3 состава палаты. Всего в мэрию поступило 112 заявок от желающих стать членами ОП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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