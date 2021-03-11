Прогнозы подтвердились: Силин возглавил Общественную палату Екатеринбурга

Сегодня состоялось первое заседание нового созыва Общественной палаты, трансляция шла на канале городской думы.

В начале заседания общественники избрали себе председателя. 29 из 30 присутствовавших членов палаты проголосовали за ректора УрГЭУ Якова Силина. Екатерина Петрова воздержалась.

Как уже писал «Новый День», еще в конце января в кулуарах именно Якова Силина прочили на пост председателя новой общественной палаты Екатеринбурга. Между тем когда ЕГД утверждала свою часть палаты, как минимум шесть депутатов имели другое мнение – они голосовали против ректора УрГЭУ, но их голосов не хватило для исключения его из списка.

Напомним, с 1996 по 2005 год Силин был председателем городской думы, а в 2013 проиграл Евгению Ройзману выборы мэра Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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