Екатеринбуржцы просят Путина спасти березовую рощу в Академическом

Жители Екатеринбурга записали обращение для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, где просят главу государства остановить вырубку березовой рощи в микрорайоне Академическом.

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы, они обращают внимание президента на то, что Свердловская область признана худшим регионом России по экологическому состоянию. «Безусловно, это плата за мощнейший промышленный потенциал Среднего Урала, однако вред экологии региона наносят не только промышленные предприятия. Ежегодно в городах области уничтожают лесные массивы, застраиваются парки и рощи. Мы, защитники березовой рощи, уже несколько месяцев пытаемся спасти лесной массив в Академическом районе города Екатеринбурга. В начале года крупный застройщик «Атомстройкомплекс», выиграл сомнительный конкурс, проводимый дом.рф. Сразу после этого была вырублена часть рощи, а площадка огорожена. Администрация Екатеринбурга подтвердила, что уничтожение рощи и последующая стройка незаконны, поскольку не соответствуют генеральному плану города. Несмотря на многочисленные обращения, многие надзорные органы до сих пор не отреагировали на проблему, а иные присылают отписки, содержащие откровенную ложь», – говорится в обращении.

Напомним, до недавнего времени территория принадлежала Российской академии наук, там должны были строить общежитие, стадион и учебные корпуса, но не нашлось денег. Земля была передана АИЖК (агентство ипотечного жилищного кредитования), и участок площадью в 24 га был разыгран между застройщиками. Ожидается, что его освоением займется «Атомстройкомплекс». В начале апреля в Академическом прошел митинг против вырубки березовой рощи. На акцию протеста пришли более 200 человек. Митингующие потребовали прекратить вырубку деревьев и отправить в отставку директора АИЖК Александра Плутника, который, по мнению протестантов, позволил отдать участок леса под строительство. По данным активистов, озвученным на митинге, АИЖК на аукционе по продаже участка занизило стоимость земли в 10 раз, чем нанесло урон бюджету. 13 мая те же активисты на месте срубленных деревьев в микрорайоне Краснолесье посадили 30 новых деревьев.

Екатеринбург, служба информации

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