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Воскресенье, 21 апреля 2019, 15:30 мск

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Защитники Березовой рощи снова вышли протестовать против вырубки (ФОТО)

Жители Екатеринбурга снова устроили акцию протеста против вырубки деревьев в Краснолесье. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парке сегодня собралось около 50 человек. Организаторы поставили шатер и развернули плакаты с призывами сохранить лесопарк и не дать компании «Атомстройкомплекс» и дальше рубить деревья. «Атомстройкомплекс» убивает нашу рощу», – говорят активисты.

Добавим, к сегодняшней акции протеста подготовился и застройщик, вывесив на месте стройки баннеры с надписями «Здесь будет благоустроенный общественный парк», «2 новые школы», «Паркинг». Местные жители говорят, еще вчера баннеров не было.

Жители Екатеринбурга уже больше года выходят протестовать в надежде спасти рощу от вырубки, которую начал «Атомстройкомплекс». Застройщик выиграл у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию конкурс на застройку участка площадью 24 га, ранее принадлежавшего Уральскому отделению РАН. От Березовой рощи, по последним планам застройщика, останется парк на 6 га, который расположится в центре будущего жилого квартала. Часть екатеринбуржцев с планами застройки не согласилась и до сих пор пытается остановить вырубку деревьев.

Прошлой весной ради спасения леса активисты провели митинг протеста с лозунгами отправить в отставку главу регионального АИЖК, которое в десять раз занизило цену участка на аукционе, а после записали обращение к Владимиру Путину.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.04.19

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