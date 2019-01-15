«Руки прочь от нашей рощи, мы не пустим лес на плаху». Защитники Березовой рощи записали рэп о борьбе с застройщиком (ВИДЕО)

Инициативная группа защитников Березовой рощи возобновила борьбу с «Атомстройкомплексом» за спасение лесопарка – на этот раз в стиле рэп-баттл. В импровизированном клипе «застройщик» и «житель» приводят аргументы в свою пользу, а в конце авторы призывают зрителя выбрать, на чьей он стороне.

«А на жалобы плебеев мы плевали с колокольни. В смысле, граждане, терпенье! Все здесь типа по закону», – читает в клипе исполнитель роли Застройщика, на что Защитник отвечает: «Ваше отношение к людям даже хуже моветона, вы хотите, чтоб район стал коробкой из бетона».

Рэп от защитников рощи

Напомним, битва за Березовую рощу разгорелась в прошлом году, когда стало известно, что «Атомстройкомплекс» выиграл у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию конкурс на застройку участка площадью 24 га, ранее принадлежавшего Уральскому отделению РАН. Вместо планировавшихся здесь учебных корпусов, общежитий и стадиона в скором времени должен вырасти седьмой квартал Академического района, состоящий из высоток переменной этажности. От Березовой рощи по последним планам застройщика останется парк на 6 га, который расположится в центре будущего жилого квартала. Часть екатеринбуржцев с планами застройки не согласилась и до сих пор пытается остановить вырубку деревьев. Прошлой весной ради спасения леса активисты провели митинг протеста с лозунгами отправить в отставку главу регионального АИЖК, которое в десять раз занизило цену участка на аукционе, а после записали обращение к Владимиру Путину.

Общественики со ссылкой на администрацию Екатеринбурга утверждали, что уничтожение рощи и последующая застройка не соответствуют генеральному плану города. Впрочем, это не помешало «Атомстройкомплексу» в октябре представить проект застройки, в котором предусмотрены жилые дома, физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько паркингов, два детских сада и две школы. На месте Березовой рощи появится благоустроенный парк площадью 6 гектаров, где появятся различные детские и взрослые игровые площадки. В этот раз защитники, очевидно, отказались от митинга, сделав ставку на вирусный видеоролик, выполненный в модной стилистике рэп-баттлов.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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