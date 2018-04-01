Сотни митингующих в Академическом требуют не вырубать лес и уволить директора АИЖК (ФОТО)

В Академическом в эти минуты проходит митинг против вырубки березовой рощи между улицами Краснолесья и Мехренцева под застройку. На акцию протеста уже собралось более 200 человек и люди продолжают подходить, не исключено, что удастся собрать заявленные 500 участников. Митингующие требуют прекратить вырубку деревьев, и намерены добиваться отставки директора АИЖК Александра Плутника, который, по мнению протестантов, позволил отдать участок леса под строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участке возле березовой рощи в Академическом уже собралось несколько сотен человек и люди продолжают подтягиваться. Митинг продлится до 12 часов, не исключено, что к этому времени соберется около полутысячи участников. Акция проходит мирно, никаких политических лозунгов нет. Напомним, активисты требуют остановить вырубку рощи на территории строящегося района, между улицами Краснолесья и Мехренцева. Деревья начали рубить около недели назад. И сегодня от многих берез остались только пеньки и бревна.

Роща до недавнего времени принадлежала Российской академии наук, там должны были строить общежитие, стадион и учебные корпуса, но не нашлось денег. Земля была передана АИЖК (агентство ипотечного жилищного кредитования), и участок площадью в 24 га был разыгран между застройщиками. Ожидается, что его освоением займется «Атомстройкомплекс». По данным активистов, озвученным на митинге, АИЖК на аукционе по продаже участка занизило стоимость земли в 10 раз, чем нанесло урон бюджету.

На митинге звучат требования об отставке председателя АИЖК Александра Плутника, который, по мнению активистов, способствовал передаче земли под стройку. Также жители Академического требуют отменить аукцион, согласно которому строительством займется «Атомстройкомплекс». На митинге раздают ленточки двух цветов: зеленые будут вешать на еще живые деревья, а черные – на те, которые строители уже вырубили. Параллельно идет сбор подписей против вырубки березовой рощи.

Отметим, что резоны у протестующих вполне убедительные: ученые, когда избавлялись от ненужного участка, подали заниженные отчеты о численности населения. Якобы по этим бумагам в трех микрорайонах живет всего 22 тысячи человек и достраивать социальную инфраструктуру при появлении новых домов не понадобится. Тем временем уже сегодня районные школы перегружены, дети учатся в три смены. По данным «РСГ-Академическое» на март 2016 года, только в одном Академическом уже тогда проживало 70 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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