Мэрия одобрила концепцию благоустройства Березовой рощи в Академическом (ФОТО)

Совет по развитию общественных пространств администрации Екатеринбурга утвердил концепцию благоустройства Березовой рощи в Академическом районе. Проект был разработан компанией «Атомстройкомплекс», которая планирует застроить часть зеленой территории. Однако чиновники и общественники поставили условие: при реализации проекта нужно учесть их замечания.

Березовая роща находится в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева. Площадь парка сократится с 25 до 16 га после того, как на его территории появятся образовательный центр, включающий детский сад и школу, и жилые дома. Непосредственно в зеленой зоне будет обустроена тропиночная сеть с искусственным освещением, появятся детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак, туалет, амфитеатр, зона естественного разнообразия (1,5 га), где высадят редкие виды растений.

Члены совета в целом похвалили застройщика за продуманный план тропинок, но у многих возник вопрос: почему в парке нет прямого транзитного пути к школе. «Дети, опаздывая на урок, не будут идти окольными путями, они просто протопчут себе новую тропинку», – заметили участники обсуждения. Замдиректора департамента благоустройства Виктор Юровицкий попросил увязать дорожки в парке с улично-дорожной сетью микрорайона – чтобы люди сразу выходили к пешеходному переходу, а не к дороге. Также у чиновника появились сомнения насчет главной фишки концепции – барочной люстры над площадкой для массовых мероприятий. «Я не специалист по форме… Но, как я вижу, люстра будет держаться на сетке. В период листопада на сетку будут попадать листья, во время дождей они будут мокнуть, а там электричество, контакты. Надо как-то исключить скопление листвы», – заметил Юровицкий.

Другие участники отметили «визуальный раздрай» малых архитектурных форм, которые предлагается установить в роще. Упомянутая люстра плохо сочетается с индустриальным стилем входной группы из двух металлических стел. Также общественники задались вопросом, кто будет следить за техническим состоянием инвентаря детских площадок, тем более что одна из них предназначается для детей с особенностями развития. Директор парка Маяковского Павел Зубакин добавил, что авторы концепции не могут определиться, какой парк они хотят видеть – природный, с минимальным вторжением человека, или городской, то есть максимально удобный для жителей.

Представитель «Атомстройкомплекса» ответил, что парк создается как место отдыха для жителей, поэтому не предполагается проводить в нем большие массовые мероприятия. Он также заверил, что застройщик постарается по максимуму сохранить биологическое разнообразие парка.

Подводя итоги обсуждения, директор департамента архитектуры и градостроительства Руслан Габдрахманов подчеркнул, что березовая роща в Академическом появилась стихийно (деревья выросли на месте торфяных разработок), и ранее этот участок полностью предназначался для застройки. Но вняв просьбам жителей, городские власти решили сохранить природный парк.

Фото: администрация Екатеринбурга

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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