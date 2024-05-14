Екатеринбуржцы снова бунтуют против застройки березовой рощи в Академическом районе

В Екатеринбурге очередной раунд противостояния защитников березовой рощи в Академическом районе и застройщика. Жители пишут гневные комментарии в соцсетях мэра Алексея Орлова и требуют сохранить зеленую зону в неприкосновенности.

Протесты против вырубки лесопарка в Академическом продолжаются с 2018 года. На прошлой неделе Алексей Орлов утвердил план планировки территории в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева. Этот земельный участок принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Согласно документу, там планируется построить 240 тысяч квадратных метров жилья, образовательный центр на 1500 мест, парковку и дороги. Застройщик обещает сохранить и благоустроить лесопарк на площади 16,1 га.

Однако жители района выступают резко против предлагаемого проекта. На данный момент они оставили в официальном телеграм-канале Алексея Орлова более 300 комментариев с требованием отменить мэрское постановление.

«Подскажите, какие жители Академического района согласились с аргументом, что им лучше построить надземные паркинги вместо живых деревьев в Роще? Кто в здравом уме согласился променять живые березы на парковки?», – пишет подписчица Алла Агаркова.

«Надеемся, что будет пересмотрено решение о вырубке березовой рощи в Академическом районе. Много свободных мест, где можно построить ЖК, сады и так далее. Зачем вырубать этот зеленый остров, который так необходим жителям? Гулять негде, дышать нечем, одни бетонные коробки», – замечает другой подписчик.

Протестующие горожане утверждают, что в березовой роще есть краснокнижные растения, и во время застройки их могут уничтожить.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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