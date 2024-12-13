В мэрии окончательно утвердили проект застройки Березовой рощи

Комиссия ПЗЗ администрации Екатеринбурга сегодня одобрила проект застройки территории в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева. На этом участке находится парк Березовая роща, который пытаются отстоять местные жители.

«Березовой роще быть! Притом что порядок в ней будет наведен за счет застройщика. А еще быть школе и развитию указанной территории в Академическом», – сообщил екатеринбургский депутат Дмитрий Сергин, который входит в комиссию ПЗЗ.

Как ранее писал «Новый День», площадь парка сократится с 25 до 16 га после того, как на его территории появятся образовательный центр, включающий детский сад и школу, и жилые дома. Непосредственно в зеленой зоне будет обустроена тропиночная сеть с искусственным освещением, появятся детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак, туалет, амфитеатр, зона естественного разнообразия (1,5 га), где высадят редкие виды растений.

Благоустройством территории будет заниматься компания «Атомстройкомплекс». Новая концепция парка рассматривалась в Совете по развитию общественных пространств администрации Екатеринбурга. Тогда чиновники и общественники рекомендовали застройщику поработать над визуалом и лучше продумать функциональные зоны парка.

В мэрии подчеркивали, что утвержденный проект стал компромиссным решением споров о судьбе Березовой рощи. Деревья выросли стихийно на месте торфяных разработок, и ранее этот участок полностью предназначался под застройку. Но вняв просьбам жителей, городские власти решили сохранить природный парк.

Между тем местные активисты требуют от властей вообще не трогать зеленую зону. Они собираются записать видеообращение на прямую линию президента РФ Владимиру Путину, которая состоится 19 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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