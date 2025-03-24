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Понедельник, 24 марта 2025, 11:29 мск

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Березовую рощу официально защитили от застройки

Комиссия по правилам застройки и землепользования администрации Екатеринбурга присвоила Березовой роще в Академическом районе статус территории общего пользования (ТОП-1). Это означает, что на этом участке запрещено любое капитальное строительство.

«Это итог нашей встречи с группой жителей, которые протестовали против вырубки леса. Достигнут компромисс. Жилье будет сконцентрировано на окраине этого участка вдоль улицы Вонсовского. Жители в свою очередь отзывают иск в суд, забор будет демонтирован, а участок станет территорией общего пользования», – заявил председатель комиссии, вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Таким образом, природный парк будет сохранен на площади 22 га, как и требовали активисты. Под застройку будет отдано 4 га.

В мэрии пояснили, что участок земли в квадрате улиц Краснолесья – Чкалова – Вонсовского – Мехренцева, где располагается Березовая роща, еще со времен СССР находился в собственности государства. В постсоветское время его передали нынешней сельхозакадемии, а позже земля оказалась в собственности государственной компании ДОМ.РФ. Последняя сдала этот участок в аренду компании «Атомстройкомплекс». Девелопер планировал вырубить всю рощу, но жители Академического начали яростно протестовать. В 2024 году городские власти договорились о компромиссном решении с застройщиком, который пообещал сохранить и благоустроить 16 га парка. В феврале 2025 года строители поставили забор (захватив лишние 2,5 га территории) и без предупреждения начали вырубать деревья. Это вызвало очередной бунт жильцов близлежащих домов. В результате переговоров с защитниками Березовой рощи был найден новый компромисс.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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