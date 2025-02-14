«Атомстройкомплекс», незаконно захвативший 2,5 тыс. га Березовой рощи, обвиняет ее защитников в «экстремизме»

Корпорация «Атомстройкомплекс» пожалуется на защитников Березовой рощи в полицию. Один из топ-менеджеров компании углядел в их действиях «признаки экстремизма».

«Нами будет подготовлено заявление в полицию в отношении вандалов, нарушивших право частной собственности и повредивших ограждение строительной площадки, тем самым подвергнув опасности прохожих. Насколько мне известно, силовые структуры также выясняют обстоятельства произошедшего. Полагаю, в актах вандализма и публичных призывах к неповиновению могут быть усмотрены признаки экстремистской деятельности», – заявил директор по управлению проектами АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.

При этом проверка, которую провели специалисты городского земельного контроля, выявила, что застройщик при установке забора вышел за границу выделенного ему участка примерно на 16 метров, заняв дополнительно около 2,5 тысячи кв. м. Мэрия вынесла застройщику предостережение.

Как уже сообщил «Новый День», активисты из Академического района подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. Разбирательство дела в суде отложено до 6 марта. 12 февраля стало известно, что Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство защитников Березовой рощи в Академическом районе – запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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