Суд запретил застройщику рубить деревья в Березовой роще до конца процесса (ДОКУМЕНТ)

Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство защитников Березовой рощи в Академическом районе – запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процессе.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале юрист Александр Шумилов, который представляет интересы общественников. Он также выложил текст судебного определения, в котором говорится:

«Наложить запрет ответчику ООО «СЗ «Краснолесье» комплексного освоения территории, включающего жилищное и иное строительство, а также снос зеленых насаждений на земельном участке в границе улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Цветаевой в городе Екатеринбурге Свердловской области, включающем в себя: земельный участок с кадастровым номером 66:41:0313006:1 площадью 132038 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Институтская, в 1,5 км на юг от автомобильной развязки по ул. С.Дерябиной; земельные участки с кадастровыми номерами: 66:41:0313006:1510 площадью 10 651 кв. м; 66:41:0313006:1515 площадью 18 035 кв. м; 66:41:0313006:1516 площадью 13 000 кв. м; 66:41:0313006:1517 площадью 13 951 кв. м; 66:41:0313006:1518 площадью 38 001 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург. Определение вступает в законную силу немедленно, но может быть обжаловано в течение 15 дней».

Как уже сообщал «Новый День», активисты из Академического района подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. Владельцем земельного участка является компания «Атомстройкомплекс». Разбирательство дела в суде отложено до 6 марта. С недовольными жителями готов встретиться глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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