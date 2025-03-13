Штаб «Березовой рощи» отзывает судебный иск. Жители района чувствуют себя обманутыми

Неформальный лидер защитников Березовой рощи Денис Каракоз заявил, что в переговорах с администрацией города найден компромисс. Судебный иск о признании рощи особо охраняемой территорией будет отозван. Этот план приняли те активисты, которые были истцами в судебном процессе. Но другие жители Академического уже назвали договоренность несправедливой.

По словам Каракоза, накануне вечером он встретился с мэром Алексеем Орловым и первым вице-мэром Рустамом Галямовым. Они договорились о том, что 21 марта комиссия по землепользованию изменит статус 22 гектаров Березовой рощи на категорию ТОП1 (территория общего пользования) с последующей передачей этого участка муниципалитету с присвоением статуса особо охраняемой природной территории.

«В результате мы потеряем часть рощи площадью 4 гектара от улицы Чкалова вдоль улицы А. Вонсовского до места сноса здания института. Фактически будет вырублено только 2 гектара, так как на месте снесенного института и так деревьев нет. Запланированная ранее школа в Березовой роще будет перенесена на участок через дорогу на улице А. Мехренцева, а запланированная школа на бульваре А. Семихатова получит финансирование в приоритетном порядке в 2026 году. Дополнительно проработают вопрос о строительстве дополнительного корпуса детского сада внутри ЖК Art. Город-парк, между существующим детским садом и Чкалова, 240, плюс планируется к постройке детский сад у Краснолесья, 16/1.

Земельный участок, находящийся в собственности застройщика вдоль улицы Краснолесья, будет обменян на небольшой участок земли, принадлежащий МУГИСО в Березовой роще на углу Чкалова и А. Вонсовского. Таким образом, они смогут застроить участок вплотную до улицы Чкалова, как показано на схеме», – написал Денис Каракоз в чате активистов.

Взамен общественники обещали 24 марта начать процедуру отзыва иска из суда, чтобы застройщик получил право убрать опасные деревья и демонтировать забор.

Такое решение категорически не устраивает жителей домов на перекрестке улиц Чкалова и Академика Вонсовского, которые теперь окажутся со всех сторон окружены стройплощадками, и к тому же лишатся парковки. «У меня еще ощущение несправедливости вызывает то, что решение принималось 37 людьми из 3000+ чата. То, что я не участвовала в подаче иска, не лишает меня права голоса. Я так же писала письма, собирала подписи, распространяла информацию о роще, делала донаты. А решение было принято мимо меня. Возможно, в случае общего обсуждения, я бы согласилась с предложенным решением, возможно, просто большинство было бы именно за него, и тут деваться некуда. Вроде как движение в защиту наших интересов, но мнение наше, получается, можно не спрашивать», – написала в чате одна из жительниц района.

Как уже писал «Новый День», противостояние, которое длится несколько лет, обострилось 11 февраля. Утром на участке, отданном под застройку, поставили забор-сетку и начали вырубать деревья. Возмущенные местные жители попытались остановить рабочих, произошла потасовка. На место приехали полицейские.

Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. В конце 2024 года они подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Очередное заседание состоялось 12 февраля. Суд удовлетворил ходатайство запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

19 февраля состоялась встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с жителями Академического района, на которой обсуждалась судьба Березовой рощи. На встречу также пришли прокурор города Светлана Кузнецова, директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова и представитель застройщика. Прийти к консенсусу не удалось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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