В суд по признанию Березовой рощи особо охраняемой зоной пришли десятки человек

В Октябрьском районном суде началось заседание по вопросу признания Березовой рощи в Академическом особо охраняемой природной зоной. Пришли жители района, общественники, журналисты.

Истцами выступают местные жители, ответчиками – администрация Екатеринбурга, областное министерство природных ресурсов, спецзастройщик «Краснолесье». В начале заседания истец попросил суд запретить любые работы в Березовой роще на время разбирательств.

Первое заседание по этому иску состоялось 16 января 2025 года. Как пишут на своем сайте защитники рощи, на нем они представили экспертизу, в которой указаны краснокнижные растения и четко отмечено, что их пересаживание запрещено. Министерство природных ресурсов в ответ возразило, что оно согласовало изъятие краснокнижных растений и создание ООПТ на площади 16 гектаров. «Мы возразили, что краснокнижных растений больше, чем указано в экспертизе ботанического сада, и поинтересовались, почему до сих пор нет заключения о создании ООПТ. Представитель министерства ответил, что они не готовы предоставить комментарии», – поясняют общественники.

Как уже писал «Новый День», 11 февраля на участке, отданном под застройку, поставили забор-сетку и начали вырубать деревья. Возмущенные местные жители попытались остановить рабочих, произошла потасовка. На место приехали полицейские. Около 20 человек заблокировали проезд строительной техники.

До позднего вечера строительные работы на участке не прекращались. Представители застройщика заявили, что у них есть разрешение на проведение работ. Однако жители им не поверили и не расходились допоздна.

Поздно вечером к участникам конфликта обратился через телеграм-канал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он подчеркнул, что территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждается судебным решением. Мэр добавил, что в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива, но администрация выступила на стороне жителей, проделав большую работу, чтобы сохранить парковую зону. Консенсус был найден: из 25 гектаров 16 останутся зелёными.

«К сожалению, наблюдаются случаи, когда некоторые люди, намеренно или нет, спекулируют фактами, не хотят слышать голос закона и разума. Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок. Все мы живем в одном городе. Сегодня как никогда важно вести открытый и доверительный диалог, соблюдать баланс интересов жителей, представителей общественности и бизнеса», – подчеркнул Орлов.

Напомним, земельный участок в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Согласно плану застройки, на территории планируется возвести образовательный центр, включающий детский сад и школу, и жилые дома. При этом площадь Березовой рощи сократится с 25 до 16 га. Застройщик обещает благоустроить природный парк, однако жители выступают категорически против любой вырубки деревьев. Активисты записывали обращение на прямую линию президента РФ и несколько раз собирали митинги.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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