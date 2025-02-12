В рассмотрении дела о судьбе Березовой рощи объявили перерыв

Судебный спор о судьбе Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга продолжится 6 марта. В заседании объявлен перерыв.

Кроме того, как сообщают активисты в своем чате, в течение трех дней суд должен вынести решение, накладывать ли обеспечительные меры в виде запрета на строительные работы. Вопрос о назначении судебной экспертизы будет решаться 6 марта.

Как уже писал «Новый День», защитники рощи через суд добиваются признания ее особо охраняемой природной зоной. Они утверждают, что там растут краснокнижные растения.

На первом заседании истцы представили экспертизу, в которой указаны занесенные в Красную Книгу растения и четко отмечено, что их пересаживание запрещено. Министерство природных ресурсов в ответ возразило, что оно согласовало изъятие этих растений и создание ООПТ на площади 16 гектаров. Однако защитники рощи хотят сохранить ее полностью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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