Защитники Березовой рощи заблокировали въезд техники, чтобы остановить вырубку деревьев (ФОТО)

В Екатеринбурге очередной раунд противостояния защитников Березовой рощи и компании «Атомстройкомплекс». Сегодня на участке, отданном под застройку, поставили забор-сетку и начали вырубать деревья. Возмущенные местные жители попытались остановить рабочих, произошла потасовка. На место приехали полицейские.

Как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, около 20 человек заблокировали проезд строительной техники. Активисты собираются организовать ночные дежурства, чтобы не допустить возобновления вырубки деревьев.

При этом строительные работы на участке не прекращаются, но теперь рабочие носят бетонные плиты на руках, чтобы поставить новый забор, уже в глубине рощи. Представители застройщика заявили, что у них есть разрешение на проведение работ. Однако жители им не верят и не расходятся.

Напомним, земельный участок в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Согласно плану застройки, на территории планируется возвести образовательный центр, включающий детский сад и школу, и жилые дома. При этом площадь Березовой рощи сократится с 25 до 16 га. Застройщик обещает благоустроить природный парк, однако жители выступают категорически против любой вырубки деревьев. Активисты записывали обращение на прямую линию президента РФ и несколько раз собирали митинги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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