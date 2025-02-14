Алексей Орлов встретится с защитниками Березовой рощи 19 февраля

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов еще раз подтвердил, что намерен на следующей неделе встретиться с защитниками Березовой рощи в Академическом районе.

«Как и обещал, на следующей неделе проведем встречу с жителями Академического района. Обсудим ситуацию вокруг зеленой зоны на улице Краснолесья в среду. Любой вопрос можно решить, если быть готовым к конструктивному диалогу и руководствоваться буквой закона», – написал глава города в телеграм-канале. Орлов также подтвердил, что застройщик при установке забора вышел за границу участка примерно на 16 метров, но после выписанного предостережения устранил все замечания.

«Октябрьский районный суд постановил временно остановить любые работы в зеленой зоне. Запрет будет действовать, пока идет разбирательство», – добавил глава.

Как уже сообщал «Новый День», активисты из Академического района подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. Разбирательство дела в суде отложено до 6 марта. 12 февраля стало известно, что Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство защитников Березовой рощи в Академическом районе – запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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