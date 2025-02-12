Алексей Орлов пообещал встретиться с защитниками Березовой рощи на следующей неделе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что на следующей неделе встретится с активистами из Академического, защищающими Березовую рощу.
«На следующей неделе планирую встретиться с активом жителей Академического, готовых к конструктивному диалогу и поиску совместных решений по теме березовой рощи. Повторюсь, что любые вопросы можно и нужно решать цивилизованно. Место, дату и время проведения встречи озвучим позже», – написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, глава поручил специалистам муниципального земельного контроля проверить, соответствует ли размещение забора в роще границам земельного участка, где предполагается строительство домов.
Жители вышли на защиту Березовой рощи
Екатеринбург, Елена Владимирова
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