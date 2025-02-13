Мэрия объявила предостережение застройщику в Березовой роще: он «залез» на чужой участок

Администрация Екатеринбурга объявила предостережение застройщику, который будет осваивать территорию в Березовой роще в Академическом районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты муниципального земельного контроля совместно с кадастровым инженером проверили расположение забора на границе строительной площадки в Березовой роще и выяснили, что он стоит неправильно. Дополнительная площадь, которую занял застройщик, составила около 2,5 тысяч квадратных метров, а смещение ограждения – до 16 метров.

«ООО Специализированный застройщик «Краснолесье» объявлено предостережение о недопустимости самовольного занятия прилегающей территории. Застройщику указано на необходимость перемещения забора в границы земельного участка, предоставленного под стройплощадку», – подчеркнули в мэрии.

Как уже писал «Новый День», активисты из Академического района подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. Владельцем земельного участка является компания «Атомстройкомплекс». Разбирательство дела в суде отложено до 6 марта. С недовольными жителями готов встретиться глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он также обещал, что специалисты муниципального земельного контроля проверят, соответствует ли размещение забора в роще границам земельного участка, где предполагается строительство домов. Вечером 12 февраля стало известно, что Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство защитников Березовой рощи в Академическом районе – запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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