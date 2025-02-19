«Пользу приносите обществу или помитинговать пришли?» – в мэрии прошло бурное обсуждение застройки Березовой рощи

Сегодня в администрации города состоялась встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с жителями Академического района, на которой обсуждалась судьба Березовой рощи. На встречу также пришли прокурор города Светлана Кузнецова, директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова и представитель застройщика.

Говоря о позиции администрации, Алексей Орлов повторил высказанные ранее тезисы. 1. Участок находится в частной собственности, и в его границах собственник вправе делать, что считает нужным. 2. Суд наложил обеспечительную меру в виде приостановки любых работ на участке до окончания процесса, и администрация призвала застройщика не нарушать закон. 3. Часть рощи, которую вывели из-под застройки, за последние несколько лет увеличилась в несколько раз.

Представители «Штаба Березовой рощи» акцентировали внимание на том, что работы на участке не прекращаются – рабочие выкорчевывают пни, прокладывают электрические кабели прямо по деревьям. Представитель застройщика заявил, что после решения суда работы не велись, было только восстановлено ограждение.

Отдельный спор возник вокруг краснокнижных растений, которые растут на территории рощи. По словам защитников рощи, большинство из них пересаживать нельзя. Директор Ботанического сада Алена Третьякова возразила, что лилию саранку можно пересадить без проблем, а, например, наперстянку крупноцветковую и любку двулистную из семейства орхидных специалисты сада в роще не нашли, несмотря на то что, по словам активистов, они там есть.

После этого атмосфера накалилась еще больше – неформальный лидер активистов Денис Каракоз обвинил ботаников в том, что они получили деньги от застройщика за «правильную» экспертизу. Алексей Орлов сделал ему выговор: «Вы на что живете сами? Вы где работаете? Пользу приносите обществу? Или вы только помитинговать пришли и других оскорблять в моем присутствии? Совесть имейте».

По большому счету, никаких новых решений встреча не принесла. Однако Алексей Орлов предложил провести опрос общественного мнения, чтобы учесть интересы всех жителей района.

Напомним, противостояние, которое длится уже несколько лет, обострилось 11 февраля. Утром на участке, отданном под застройку, поставили забор-сетку и начали вырубать деревья. Возмущенные местные жители попытались остановить рабочих, произошла потасовка. На место приехали полицейские.

Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. В конце 2024 года они подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Очередное заседание состоялось 12 февраля. Разбирательство дела отложили до 6 марта, но суд удовлетворил ходатайство запретить застройщику «Краснолесье» рубить деревья и производить другие работы на участке до окончания судебного процесса.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил, что застройщик при установке забора вышел за границу участка примерно на 16 метров.

14 февраля застройщик обвинил горожан в экстремизме. «Насколько мне известно, силовые структуры также выясняют обстоятельства произошедшего. Полагаю, в актах вандализма и публичных призывах к неповиновению могут быть усмотрены признаки экстремистской деятельности», – заявил директор по управлению проектами АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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