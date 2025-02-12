В Березовой роще уронили строительный забор (ФОТО)

Екатеринбуржцы свалили забор-сетку, которую вчера поставили строители в Березовой роще. Местные жители возмущаются, что ограждения поставили прямо на тропинки, и теперь гуляющие горожане не могут выйти из лесопарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас обстановка в роще спокойная. Парк патрулируют полицейские. Строительные работы не ведутся, но жители постоянно присматривают за местом, где накануне начали вырубать деревья.

Напомним, активисты из Академического района подали судебный иск, чтобы добиться признания Березовой рощи особо охраняемой природной зоной. Общественники не согласны с проектом застройки, согласно которому площадь парка сократится с 25 до 16 га. Владельцем земельного участка является компания «Атомстройкомплекс». Разбирательство дела в суде отложено до 6 марта. С недовольными жителями готов встретиться глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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