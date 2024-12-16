Защитники Берёзовой рощи записали обращение к Путину

Защитники Березовой рощи в Академическом районе записали видеообращение на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

Активисты выступили против уплотнения городской застройки за счет вырубки леса. Они предложили городским властям отдать застройщику другой земельный участок.

«На сегодняшний день у нас остался последний клочок Березовой рощи размером всего 500 на 600 метров… Мы очень хотим сохранить нашу Березовую рощу. Просим вас донести до наших чиновников, что застройщику можно предложить другой участок земли, мы и так уже живем окошко в окошко», – заявляет на видео местная жительница. Для записи видеообращения к президенту в парке собралось около сотни екатеринбуржцев.

Напомним, администрацией города утвержден план застройки территории в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева. Согласно ему, площадь Березовой рощи сократится с 25 до 16 га, на территории появятся образовательный центр (школа и детский сад) и жилые дома. Лоббистом проекта выступает «Атомстройкомплекс» – компания уже много лет добиваетсяполучения этого земельного участка под застройку, а благоустройством остатков парка обещает заняться за свой счет. В ноябре концепцию парка от застройщика одобрил городской Совет по развитию общественных пространств.

Как ранее писал «Новый День», компания «Атомстройкомплекс» попала в скандал со своим фестивалем «Чо», который она проводит в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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