Со стенда у Главпочтамта убрали надпись «Идите лесом» (ФОТО)

Скандальную надпись «Идите лесом» убрали со стенда у Главпочтамта сегодня утром. Как передает «Новый День», теперь там снова размещены портреты известных уральских спортсменов и информация об их достижениях, а также предыдущая экспозиция фестиваля «Чо» и Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина – о «современном искусстве в общественных пространствах и провокационных перформансах» (цитата из пресс-релиза от 29 августа 2023 года).

Отметим, что сам стенд принадлежит не «Почте России», а спортивному обществу «Динамо». Фестиваль «Чо» уже не в первый раз использует эти площади для своих работ.

Последняя, напомним, вызвала резонанс. На надпись «Идите лесом» нижегородского стритартера, выступающего под псевдонимом «Синий карандаш», обратил внимание депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. «Если загуглить «Идите лесом», то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и «испуганным патриотам». А самое забавное, что, по моему мнению, это большой привет и Роскомнадзору, который располагается в том же здании», – написал в своем телеграм-канале депутат.

Он уточнил, что объект появился при поддержке «Атомстройкомплекса» в рамках фестиваля искусства «Чо». После поста Свалова две буквы – «ТЕ» – из арт-объекта убрали.

Отметим, мнения горожан по поводу надписи неоднозначные. Многие люди, которые успели оценить арт-объект и поделиться своим мнением в соцсетях, считают, что у него невысокая культурная ценность. «У этого застройщика есть дома, апартаменты, что-то же они строят. Вот пусть там и устраивают свои биеннале. Возможно, кому-то это действительно нравится, о вкусах, конечно, не спорят, но не нужно уродовать общественные пространства», – пишут горожане в соцсетях.

Сами организаторы сообщали, что художник исследовал леса в окрестностях Екатеринбурга, а после создал авторскую карту зеленых зон и спланировал серию прогулок по ним. Они должны были состояться в ноябре и декабре. Выбор точки мотивировали тем, что рядом находится нулевой километр Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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