К автору надписи «Идите лесом» пришли из ФСБ

К автору вызвавшей в Екатеринбурге резонанс надписи «Идите лесом» в Нижнем Новгороде пришли сотрудники ФСБ. По месту проживания художника Александра Курицына (который называет себя Синий Карандаш) прошли обыски, сообщил telegram-канал «Оперативные сводки». В рамках оперативных действий 14 ноября у Курицына были изъяты книги и средства коммуникации, поскольку у ФСБ и МВД появились подозрения о причастности художника к деятельности в интересах различных антироссийских структур, – сообщил ТГ-канал «Оперативные сводки». Официальных разъяснений от правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, надпись «Идите лесом» нижегородского стрит-артера, выступающего под псевдонимом Синий Карандаш, появилась в Екатеринбурге на стендах у Главпочтамта в рамках фестиваля «Чо», который организует застройщик «Атомстройкомплекс». На нее обратил внимание депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. «Если загуглить «Идите лесом», то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и «испуганным патриотам». А самое забавное, что, по моему мнению, это большой привет и Роскомнадзору, который располагается в том же здании», – написал в своем телеграм-канале депутат.

После поста Свалова две буквы – «ТЕ» – из арт-объекта убрали, а 11 ноября запись демонтировали вообще.

Екатеринбург, Елена Васильева

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