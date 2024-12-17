СК начал проверку после видеообращения защитников Березовой рощи

Видеообращение екатеринбуржцев, выступающих против вырубки деревьев в Березовой роще, заинтересовало следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей. СКР по Свердловской области проводит процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Роща, о которой идет речь, находится в границах улиц Краснолесья – Чкалова – Академика Вонсовского – Анатолия Мехренцева. Этот участок планирует застроить компания «Атомстройкомплекс», сократив площадь природного парка с 25 до 16 гектаров. По плану, на территории должны появиться образовательный центр (детский сад и школа) и жилая застройка. Застройщик также обязуется благоустроить парк за свой счет.

Жители Академического уже несколько лет протестуют против застройки парка. В минувшее воскресенье, 15 декабря, они записали видеообращение на прямую линию президента РФ Владимира Путина.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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