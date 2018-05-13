Акция горожан в Краснолесье: вместо креста – новые деревья (ФОТО)

На месте срубленных деревьев и установленного креста в Березовой роще в микрорайоне Краснолесье посадили 30 новых деревьев.

На акцию вышло около 50 человек. Все молодые березки помечены зелеными ленточками символизирующие новую жизнь и бирки с хэштегом #СохранимБерёзовуюРощу. Как сообщается в группе https://vk.com/acgro, эта акция – только начало, жители намерены сохранить Березовую рощу. Деревья вырубались в связи с планами по застройке.

Ранее местные жители проводили митинг против вырубки березовой рощи между улицами Краснолесья и Мехренцева. На акцию протеста собралось несколько сотен участников. Митингующие требовали прекратить вырубку деревьев, и озвучяивали намерение добиваться отставки директора АИЖК Александра Плутника, который, по мнению протестантов, позволил отдать участок леса под строительство.

Позже не месте вырубки деревьев был установлен крест. Сегодня его сменили молодые деревья.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.05.18

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