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Понедельник, 31 января 2022, 15:09 мск

Новости Екатеринбург

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Коммунисты назвали своих кандидатов в Екатеринбургскую думу

Свердловский обком КПРФ выдвинул кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. По избирательному округу № 2 (Верх-Исетский район) будет баллотироваться общественник и предприниматель Геннадий Ошуев. В округе № 10 (Ленинский район) от коммунистов представлен Виталий Ряписов – партийный работник и помощник депутата заксо.

Довыборы в ЕГД состоятся 27 марта. Выдвижение кандидатов продлится до вечера 4 февраля. Основные претенденты на депутатские места уже известны. В ближайшие дни своих кандидатов назовет еще одна партия – «Российский общенародный союз». Также избирком продолжает принимать документы от самовыдвиженцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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