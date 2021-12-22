Довыборы депутатов гордумы Екатеринбурга состоятся 27 марта

Весной 2022 года в Екатеринбурге состоятся довыборы депутатов городской думы по двум избирательным округам: № 2 в Верх-Исетском районе и № 10 в Ленинском. По данным «Нового Дня», голосование планируется провести 27 марта. Официальное решение о назначении выборов городская избирательная комиссия примет в начале января.

Депутатские места в Екатеринбургской думе освободились после ухода двух единороссов. Сергей Мелехин в сентябре 2021 года избрался в свердловское заксобрание, Николай Смирнягин подал в отставку, чтобы стать главой Академического района. Поэтому предстоящая избирательная кампания станет критически важной для «Единой России». Сейчас в городской думе осталось 18 представителей партии власти, то есть ровно половина депутатского состава. Чтобы получить формальное большинство, ЕР нужно выиграть довыборы.

Между тем, избирательные округа № 2 и № 10 могут стать горячими точками в кампании. Так, в Ленинском районе жильцы ЖК «Полесье» давно жалуются на отсутствие освещения и полноценной дороги на участке улицы Чкалова. В этом же микрорайоне несколько лет тянется конфликт защитников Березовой рощи с «Атомстройкомплексом», который осваивает данную территорию. Что касается Верх-Исетского района, то тут сильны оппозиционные настроения. На сентябрьских выборах в областное заксобрание второе место после Мелехина занял кандидат «Яблока» Владислав Постников. Он же едва не победил единоросса Антона Швалева на довыборах в гордуму в ноябре 2020 года.

Если довыборы будут назначены на 27 марта, выдвижение кандидатов должно завершиться 4 февраля, а прием документов на регистрацию – до 18 часов 9 февраля. Участвовать в кампании без сбора подписей могут представители шести партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – за правду», «Яблоко» и «Новые люди». Самовыдвиженцам и кандидатам от других партий придется собирать подписи в количестве 0,5 процента от числа избирателей в округе – как правило, это несколько сотен подписных листов.

Отметим, что на проведение весенней избирательной кампании в бюджете Екатеринбурга закладывалось 14,6 миллиона рублей. Эта сумма может быть скорректирована уже в январе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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