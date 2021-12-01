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Среда, 1 декабря 2021, 11:26 мск

Новости Екатеринбург

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На довыборы депутата в Екатеринбурге потратят 14,6 миллиона

Весной 2022 года в Екатеринбурге состоятся дополнительные выборы депутата городской думы. Место освободилось после избрания единоросса Сергея Мелехина в областное заксобрание. На проведение избирательной кампании в муниципальной казне заложено 14,6 миллиона рублей, сообщила сегодня начальник департамента финансов Анна Турунцева. Общие затраты на деятельность избирательной комиссии Екатеринбурга в 2022 году составят 26 миллионов рублей.

Напомним, довыборы пройдут по Верх-Исетскому избирательному округу № 2. Принять участие в голосовании смогут свыше 50 тысяч жителей города, имеющих избирательное право.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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