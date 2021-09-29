Довыборы в Екатеринбургскую гордуму состоятся весной 2022 года

После парламентских выборов 19 сентября сразу три екатеринбургских депутата перешли в областное заксобрание: единоросс Сергей Мелехин и два представителя КПРФ – Римма Скоморохова и Олег Гордеев.

Поскольку Мелехин избирался в Екатеринбургскую думу от Верх-Исетского округа, то на этот освободившийся мандат будут назначены довыборы. Они планируются весной 2022 года, сообщили «Новому Дню» в городском избиркоме.

Олег Гордеев и Римма Скоморохова были избраны в составе партийного списка КПРФ. Их мандаты будут переданы другим кандидатам из списка решением горизбиркома по предложению КПРФ, уточнили в избирательной комиссии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

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