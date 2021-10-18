Новыми депутатами ЕГД станут жена лидера свердловских коммунистов и юрист КПРФ

Свердловский обком КПРФ определился с кандидатурами на два вакантных мандата гордумы Екатеринбурга. Они достанутся партийному юристу Руслану Камалетдинову и Виктории Ивачевой – супруге первого секретаря обкома Александра Ивачева. Такое решение партии поступило в городской избирком, передает корреспондент РИА «Новый День».

Официальная передача мандатов состоится на этой неделе. Дата заседания избирательной комиссии станет известна позднее.

Напомним, два мандата по партийному списку КПРФ в гордуме Екатеринбурга освободились после ухода Олега Гордеева и Риммы Скомороховой в свердловское заксобрание. Еще одно депутатское место в городской думе будет пустовать до весны 2022 года – тогда состоятся довыборы депутата по Верх-Исетскому округу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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