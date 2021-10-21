Супруга первого секретаря обкома КПРФ и партийный юрист стали депутатами

Сегодня на заседании горизбиркома Екатеринбурга были вручены мандаты двум новым депутатам гордумы Екатеринбурга от КПРФ – супруге первого секретаря обкома партии Виктории Ивачевой и юристу обкома Руслану Камалетдинову.

В горизбиркоме сообщили: «Депутаты получили удостоверения об избрании и в ближайшее время приступят к исполнению своих полномочий».

Как уже сообщал «Новый День», два мандата по партийному списку КПРФ в гордуме Екатеринбурга освободились после ухода Олега Гордеева и Риммы Скомороховой в свердловское заксобрание. Еще одно депутатское место в городской думе будет пустовать до весны 2022 года – тогда состоятся довыборы депутата по Верх-Исетскому округу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

В Свердловской области распределили губернаторские гранты на социальные проекты. / Второй фигурант дела о массовом отравлении метанолом отправился под арест (ФОТО). / Елена Чечунова получила мандат депутата заксо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»