В гордуме Екатеринбурга распределили места для новичков-коммунистов

В гордуме Екатеринбурга сегодня официально приступили к работе новые депутаты от КПРФ – Виктория Ивачева и Руслан Камалетдинов. Спикер Игорь Володин торжественно вручил им депутатские удостоверения и букеты цветов. В связи с появлением новичков в думе поменяли составы постоянных комиссий.

Так, юрист Руслан Камалетдинов вошел в комиссию по местному самоуправлению и комиссию по городскому хозяйству. Виктория Ивачева пожелала работать в комиссии по здравоохранению и в комиссии по безопасности населения.

Как ранее писал «Новый День», два мандата по партийному списку КПРФ в гордуме Екатеринбурга освободились после ухода Олега Гордеева и Риммы Скомороховой в свердловское заксобрание по итогам сентябрьских выборов. Еще одно депутатское место в городской думе будет пустовать до весны 2022 года – тогда состоятся довыборы депутата по Верх-Исетскому округу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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