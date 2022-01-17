В Екатеринбурге назначили досрочное голосование в городскую думу

Городской избирком определил, когда пройдет досрочное голосование на довыборах депутатов Екатеринбургской думы. Основной день голосования состоится 27 марта, но с 16 по 26 марта жители Верх-Исетского и Ленинского района могут отдать голос заранее. В эти дни избирательные участки будут работать с 16 до 20 часов в будни и с 10 до 14 часов в выходные. В избиркоме указали, что досрочное голосование «способствует соблюдению санитарно-эпидемических требований». Напомним, на прошлых довыборах в ЕГД, которые проходили в ноябре 2020 года, около половины избирателей проголосовали досрочно, что предопределило итоги кампании.

Также горизбирком принял решение о применении на довыборах КОИБов. Автоматические комплексы будут установлены на 97% участках.

Довыборы в ЕГД пройдут в округе № 2 (Верх-Исетский район) и округе № 10 (Ленинский район). Суммарно в них зарегистрировано свыше 130 тысяч избирателей. На территории округов будут работать 64 постоянных и 1 временный участок. Довыборы были назначены после того, как в думе освободились два места после ухода депутатов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина. Ранее «Новый День» писал, что предстоящая кампания в Екатеринбурге будет критически важной для партии «Единая Россия».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»