Екатеринбургский депутат подал в отставку, чтобы стать главой Академического района

Екатеринбургский депутат Николай Смирнягин сегодня досрочно сложил полномочия. Предполагается, что он возглавит новый административный район Екатеринбурга – Академический. Официального решения о назначении главы района пока нет.

«Огромное спасибо коллегам за совместную работу в рамках депутатских групп и комиссий думы. И хочется отдельно отметить вашу поддержку Академического района», – сказал Николай Смирнягин после того, как депутаты проголосовали за его отставку.

Смирнягин с 2009 года руководит управляющей компанией «Академический». Дважды, в 2013 и 2018 годах, был избран депутатом гордумы Екатеринбурга от партии «Единая Россия» в округе № 10 в Ленинском районе. Теперь на освободившееся место в думе будут объявлены довыборы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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