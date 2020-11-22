В Екатеринбурге скандал на довыборах: приезжие оппозиционеры заявили, что поймали скупщика голосов

Представители кандидата Владислава Постникова заявили, что задержали скупщика голосов. Они увидели подозрительный автомобиль на парковке торгового центра «Жарден», к которому время от времени подходили пожилые люди. В салоне машины оказались списки с фамилиями, адресами и мобильными телефонами избирателей двух округов, где сегодня проходят довыборы в думу Екатеринбурга.

Оппозиционеры утверждают, что при разговоре с ними водитель автомобиля повел себя агрессивно и наехал на оператора «Радио Свобода», который снимал происходящее. Один из наблюдателей брызнул в мужчину перцовым баллончиком, после чего забрал из его машины списки с данными избирателей как доказательство подкупа.

На место происшествия были вызваны полицейские. Оба участника конфликта сейчас находятся в отделе полиции № 8.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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